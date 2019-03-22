Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBО Василь Ломаченко зустрівся з американською актрисою Розі Перес і підписав для неї боксерські рукавички:
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Yo! @lomachenkovasiliy training ethics/concentration is on point! And his dad is no joke! They go hard. Thanks so much for the gloves & an amazing day. Can’t wait for your April 12th fight! And thx so much @klimasmanagement for taking such good care of us. Thx to @aaboxing @andresferrariespn too. We had a blast. @benjohnanderson
Перес була номінована на Оскар за фільм Безстрашний, а також на Еммі за серіал In Living Color. Вона є великою фанаткою боксу і була гранд-маршалом на параді Міжнародного залу боксерської слави, а своє весілля зіграла після того, як відвідала бій Мейвезер - Альварес у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, що Ломаченко зберіг першу позицію у рейтингу найкращих боксерів світу.
Раніше фанат Гвоздика створив портрет боксера з цвяхів.
Джерело - Чемпіон.
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