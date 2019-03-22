Кролла: Я зроблю цю ніч важкою для Ломаченка

Претендент на пояси Василя Ломаченка Ентоні Кролла має декілька переваг над українцем.

Про це розповів сам боксер.

"Думаю, що Ломаченко і зараз готовий битися в напівлегкій вазі. Думаю, якщо вони зможуть організувати бій з Девісом, то він опуститься у вазі.

У мене є деякі переваги. Їх мало, але я вірю в них: розміри, зріст, розмах рук. Якщо я буду використовувати їх правильно, то зможу зробити цю ніч дуже складною для Ломаченко. Я планую шокувати світ", - сказав Кролла.