Кролла: Я зроблю цю ніч важкою для Ломаченка

Претендент на пояси Василя Ломаченка Ентоні Кролла має декілька переваг над українцем.
Про це розповів сам боксер.
"Думаю, що Ломаченко і зараз готовий битися в напівлегкій вазі. Думаю, якщо вони зможуть організувати бій з Девісом, то він опуститься у вазі.
У мене є деякі переваги. Їх мало, але я вірю в них: розміри, зріст, розмах рук. Якщо я буду використовувати їх правильно, то зможу зробити цю ніч дуже складною для Ломаченко. Я планую шокувати світ", - сказав Кролла.
Бій Кролла - Ломаченко відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. На кону зустрічі будуть стояти пояса WBA і WBO в легкій вазі, яким володіє українець.
Нагадаємо, Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу ESPN.
Джерело - Чемпіон.