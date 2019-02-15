Ломаченко битиметься з Кроллою у квітні

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко найімовірніше боксуватиме з Кроллою.

Про це заявив українець в прямому ефірі на сторінці в Instagram.

"Коммі травмувався, як сказали. Швидше за все, буде Кролла, зараз йдуть переговори. Швидше за все, це буде він. Моя дата - 12 квітня в Лос-Анджелесі. Бій точно буде саме в цю дату", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко розповів, коли закінчить кар'єру. Тим часом торги на бій Ломаченко - Кролла втретє перенесли.

Джерело - Чемпіон.