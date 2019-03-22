Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу найкращих від ESPN. Усик піднявся на 6-ту позицію

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко зберіг лідерство в рейтингу P4P.
Про це повідомляється на офіційному сайті ESPN.
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик піднявся на 6-у позицію. Раніше він займав 8-е місце.
Повний рейтинг ESPN виглядає так:
1. Василь Ломаченко (чемпіон WBA і WBO в легкій вазі);
2. Теренс Кроуфорд (чемпіон WBO в напівсередній вазі);
3. Сауль Альварес (чемпіон WBC і WBA в середній вазі, чемпіон WBA Regular у другій середній вазі);
4. Еррол Спенс (чемпіон IBF у напівсередній вазі);
5. Геннадій Головкін;
6. Олександр Усик (абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі);
7. Наоя Інує (чемпіон WBA Regular у найлегшій вазі);
8. Майкі Гарсія (чемпіон WBC в легкій вазі);
9. Срісакет Сор Рунгвісай (чемпіон WBC у другій найлегшій вазі);
10. Ентоні Джошуа (чемпіон WBA, IBF, WBO у важкій вазі).
Нагадаємо, що Гарсія підтвердив наявність інтересу до бою з Василем Ломаченком.
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Джерело - ESPN.