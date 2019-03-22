Український боксер у першій напівсередній вазі Віктор Постол підписав контракт на бій проти 31-річного француза Мохаммеда Мімуні.

Про це повідомляє Elite Boxing Promotion.

Француз — чинний володар пояса IBO і провів на рингу 23 поєдинки, з яких виграв 21 і програв 2. Уже відомо, що бій відбудеться 27 квітня в США.

Відзначається, що переможець цього бою вийде на поєдинок за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC, яким зараз володіє Хосе Карлос Рамірес.

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Джерело - iSport.