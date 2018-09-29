У Києві відкрили Зал слави українського боксу. ВІДЕО

У Києві сьогодні відкрили Зал слави українського боксу
Про це повідомляє Depo.Сектор.
Він знаходиться на вулиці Михайлівська, 13.
На церемонії відкриття були присутні колишні і нинішні українські боксери, серед яких Аліна Шатернікова, Сергій Дзиндзирук, Віктор Постол, Юрій Нужненко. Курирував відкриття музею президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.
Серед експонатів були представлені Кубок Мохаммеда Алі, який на два тижні музею надав Олександр Усик, боксерські шорти В'ячеслава Сенченка, форма Віктора Постола з чемпіонського бою проти Теренса Кроуфорда, амуніція Аліни Шатернікової, різні трофеї Михайла Зав'ялова і багато іншого.
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В Киеве открыли Зал славы украинского бокса❗️ . В Киеве на улице Михайловская, 13, в субботу, 29 сентября, открылся Зал славы украинского бокса 🔝 . На событии присутствовали бывшие и нынешние украинские боксеры, среди которых @senya12041977 , @yura_nuzhnenko , Алина Шатерникова, @andreisinepupov , @icemanpostol , Сергей Дзинзирук, арбитр Олег Кудеров и другие 👏 . Также мероприятие посетил глава @wbcboxing @wbcmoro со своим братом Пепе 😎 . Руководил процессом главный идейный вдохновитель Музея, президент Национальной лиги-профи бокса, Украины Михаил #Завьялов 💪 . Среди экспонатов среди прочих представлен Кубок Мохаммеда Али, который на две недели дал @usykaa , боксерские шорты Вячеслава Сенченко, форма Постола с чемпионского боя против @tbudcrawford , амуниция Алины Шатерниковой, различные трофеи Михаила Завьялова и многое другое ☝️ . #бокс #новостибокса #залславы #украинскийбокс #лакипанчнет #boxing #boxingnews #halloffame #ukrainians #luckypunchnet
Нагадаємо, Усик розповів з ким із супертяжів хотів зійтися на ринзі.
Також, Белью заявив, що забере усі пояси в Усика.
Джерело - Depo.Сектор.
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