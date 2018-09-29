У Києві відкрили Зал слави українського боксу. ВІДЕО

У Києві сьогодні відкрили Зал слави українського боксу

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Він знаходиться на вулиці Михайлівська, 13.

На церемонії відкриття були присутні колишні і нинішні українські боксери, серед яких Аліна Шатернікова, Сергій Дзиндзирук, Віктор Постол, Юрій Нужненко. Курирував відкриття музею президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

Серед експонатів були представлені Кубок Мохаммеда Алі, який на два тижні музею надав Олександр Усик, боксерські шорти В'ячеслава Сенченка, форма Віктора Постола з чемпіонського бою проти Теренса Кроуфорда, амуніція Аліни Шатернікової, різні трофеї Михайла Зав'ялова і багато іншого.

Нагадаємо, Усик розповів з ким із супертяжів хотів зійтися на ринзі.

Також, Белью заявив, що забере усі пояси в Усика.

Джерело - Depo.Сектор.

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