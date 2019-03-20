Суперником українського боксера Олександра Усика може стати камерунець Карлос Такам.
Про це заявив відомий боксерський інсайдер, журналіст ESPN, Ден Рафаель на своїй сторінці в Twitter.
"Найбільш вірогідний опонент Усика — Такам", - йдеться у повідомленні.
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Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7— Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 березня 2019 р.
Дебют Усика в суперважкій вазі повинен відбутися 18 травня. Також його суперником може стати росіянин Олександр Повєткін.
Нагадаємо, Усик запевнив, що не змінить громадянство.
Джерело - Чемпіон.