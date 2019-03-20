Усик піде за благословенням до настоятеля російської церкви

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик піде за благословінням до настоятеля православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія.

Про це розповів сам боксер.

"Коли я з ним уперше зустрівся, то був здивований його знаннями боксу. Він знає імена боксерів, при чому не тільки українських, розбирається в вагових категоріях.

Під час нашої останньої зустрічі я сказав йому, що планую піднятися в суперважку вагу. Він на мене подивився з посмішкою і запитав: "Може, не треба?".

Я йому тоді сказав, що не піду, що ще не прийняв рішення. А зараз я вже хочу піти до нього за благословенням, тому що наступний мій бій, швидше за все, буде в суперважкій ваговій категорії", - сказав Усик.