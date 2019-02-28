Батько Лопеса: Бій з Ломаченком стане найпростішим поєдинком для мого сина

Американський боксер Теофімо Лопес переможе українського чемпіона Василя Ломаченка.

Про це заявляє батько амерекансьеого боксера.

"Ніхто не хоче битися з Фімо. А знаєте чому? Тому, що всім страшно. І все тікають подалі від Фімо. Ломаченку теж страшно. Сподіваємося, що він не втече в другій напівлегкий дивізіон. Побити Ломаченко? Так простіше простого.

Василь вважає, що зможе побити Фімо роблячи ті ж самі речі знову і знову? А ще щось він вміє? Просто змиріться з цим - бій з Ломаченко стане найпростішим поєдинком для мого сина", - розповідає Теофімо Лопес-старший.