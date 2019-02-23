Ломаченко допомагає Гвоздику готуватися до бою

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про дружбу з Василем Ломаченко.

Про це йдеться в інтерв'ю для BoxNation.

"Він мій хороший друг. Ми разом виступали в аматорах. Я познайомився з ним ще в 2004 році. Ломаченко тренується в Окснарді, завжди в одному і тому ж спортзалі, і я постійно приєднуюся до нього, щоб тренуватися разом. Анатолій Миколайович тренував мене в любителях, він не був моїм офіційним тренером, але завжди допомагав мені і ми завжди тренувалися разом. Він і зараз допомагає мені в таборі. Дуже добре, що Ломаченко зараз тут. Знаєте, це хороші спогади, коли ми тренувалися, готувалися до Олімпійських ігор і чемпіонатів світу. Тепер ніби все повернулося і ми знову всі разом. Це дуже цікаво і захоплююче", - сказав Гвоздик.