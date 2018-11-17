Батько Хабіба: Згодні на бій з Сен-П'єром у напівсередній вазі

Батько і тренер Хабіба Нурмагомедова Абдулманап розповів про можливий поєдинок проти екс-чемпіона UFC Жоржа Сен-П'єра.

Його слова наводить видання Известия.

"Це те протистояння, про яке я завжди мріяв. Сен-П'єр дев'ять разів захищав чемпіонський пояс і ставав кращим у двох вагових категоріях. Ми навіть згодні вийти на бій з ним в проміжній вазі — до 74 кг. Можна 75 кг, якщо, звичайно, Сен-П'єру буде комфортно в цій вазі. Навіть, можливо, підемо в категорію до 77 кг і поб'ємося з ним в ліміті напівсередньої ваги, хоч це і не наша вагова категорія", — сказав Нурмагомедов-старший.