Мейвезер відповів на виклик Нурмагомедова

Американець Флойд Мейвезер молодший готовий прийняти виклик чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова, але про поєдинок в октагоні не може бути й мови.

Про це розповів сам боксер.

"Вони приходили до мене, ми поговорили про поєдинок з Хабібом. Кажуть, що хочуть провести бій в октагоні. Але я їх відразу попустив. Кажу: Хабіб в октагоні зробить дев'ятизначний гонорар? Вони відразу і замовкли. Тут все просто. Хочете, щоб бій відбувся - він відбудеться. Але за моїми правилами. Так, я говорю про поєдинок за правилами боксу. Я - Флойд Бабло Мейвезер. Мені немає різниці, відбудеться бій чи ні. У мене і так все пучком."- сказав Мейвезер.

Нагадаємо, Мак-Грегор висміяв Мейвезера.

Раніше, Конор Мак-Грегор програв Хабібу Нурмагомедову. Після бою почалася масова бійка за участі бійців.

Джерело - ua-football.