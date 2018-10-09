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Белью: Усик хоче зарекомендувати себе у Британії, а мені потрібні пояси

Сьогодні 17:33 123 0
Белью: Усик хоче зарекомендувати себе у Британії, а мені потрібні пояси

Британський важковаговик Тоні Белью вважає, що поєдинок з ним допоможе абсолютному чемпіонові світу у важкій вазі Олександру Усику зарекомендувати себе у Великій Британії.

Слова британця передає Xsport з посиланням на vringe.com.

"Я б завершив кар'єру, а Усик перейшов би в хевівейт. Коли він назвав моє ім'я, і я побачив всі чотири пояси, то зрозумів: потрібно зробити це. У нього є те, що потрібно мені, а я маю те, що потрібно йому. Він хоче зарекомендувати себе у Британії, тому що це найбільший ринок боксу.

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Мені потрібні пояси. Я не переслідую його, я переслідую славу і мрію, яка зробить мене щасливим. Завжди думав, що можу, за нагоди, ще раз виграти титул чемпіона. Але ніколи не думав, що зможу позмагатися за чотири пояси", — сказав Белью

Нагадаємо, Усик проведе наступний бій проти Белью 10 листопада в Манчестері.

Також Усик і Белью провели дуель поглядів на лондонському Вемблі.

 

Джерело - Xsport.

#Усик-Белью
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