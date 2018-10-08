Батько Нурмагомедова: Хабіба чекають найжорсткіші санкції

Батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов жорстко відреагував на вчинок свого сина після поєдинку з Конором Мак-Грегором і пообіцяв йому найжорсткіше покарання.

Слова Нурмагомедова-старшого наводить Xsport.

"Його чекають найжорсткіші санкції. Щодо цієї ситуації, то я до нього ставитимуся дуже жорстко. Я його попереджав: для мене дисципліна на першому місці. Ти робиш що завгодно в октагоні, а за його межами — це територія цивільних людей. Там є леді, жінки, сторонні люди. Там все повинно бути мирно. Я змушений ввести до нього санкції, і вони жорсткіші, ніж в UFC", — Абдуламанап Нурмагомедов.

Також Абдулманап вважає, що відповідальність за таку поведінку сина лежить на ньому.

Нагадаємо, після перемоги на турнірі UFC 229 Хабіб Нурмагомедов вистрибнув з октагону в зал та напав на спаринг-партнера Мак-Грегора. Водночас на Макгрегора зі спини напали члени команди росіянина.

Президент UFC зауважив, що Нурмагомедов може залишитися без призових.

Джерело - Xsport.