Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО

Промоутер Едді Гірн оголосив про підписання контракту на поєдинок між українським абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

Про це він написав у своєму Twitter.

SIGNED SEALED DELIVERED!!! @TonyBellew will challenge @usykaa for all the belts in Britain’s first ever 4 belt undisputed fight! Nov 10 @ManchesterArena live on @SkySports Box Office in the UK and @DAZN_USA in America!!!! 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/6ECw3bYaFV