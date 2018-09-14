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Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО

Сьогодні 18:50 293 0
Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО

Промоутер Едді Гірн  оголосив про підписання контракту на поєдинок між українським абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

Про це він написав у своєму Twitter.

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері.

Для українця це буде перший захист титулів. 

Нагадаємо, раніше Усик підписав контракт з промоутерською компанією Гірна Matchroom Boxing.

Деталі про контракт з компанією Гірна розповів промоутер українця.

Джерело - twitter/EddieHearn.

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