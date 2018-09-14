Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО

Промоутер Едді Гірн оголосив про підписання контракту на поєдинок між українським абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.
Про це він написав у своєму Twitter.
SIGNED SEALED DELIVERED!!! @TonyBellew will challenge @usykaa for all the belts in Britain’s first ever 4 belt undisputed fight! Nov 10 @ManchesterArena live on @SkySports Box Office in the UK and @DAZN_USA in America!!!! 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/6ECw3bYaFV— Eddie Hearn (@EddieHearn) 14 вересня 2018 р.
Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері.
Для українця це буде перший захист титулів.
Нагадаємо, раніше Усик підписав контракт з промоутерською компанією Гірна Matchroom Boxing.
Деталі про контракт з компанією Гірна розповів промоутер українця.
Джерело - twitter/EddieHearn.