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Тренер Белью: бій з Усиком буде пекельним для обох боксерів

Сьогодні 14:00 287 0
Тренер Белью: бій з Усиком буде пекельним для обох боксерів

Тренер британського боксера Тоні Белью Дейв Колдуелл заявив, що бій його підопічного проти Олександра Усика вийде пекельним.

Його слова наводить Xsport.

"Усик фантастичний боєць. Тоні говорив мені про нього ще до того, як він перейшов у профі. Відтоді я спостерігав за ним. Не стало сюрпризом те, що Усик виграв суперсерію. Ми чесно припускали, що він це зробить.

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Він дуже хороший боєць, але у нього дві руки, дві ноги і підборіддя, в яке можна потрапити. Потрібно просто донести правильні удари. А у Белью хороші боксерські мізки. Їх бій буде пекельним і важким для обох спортсменів", — сказав Дейв Колдуелл.

Нагадаємо, Усик визначився чий Крим.

А Кличко-молодший отримав пояс WBC.

Джерело - Xsport.

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