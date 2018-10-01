Усик визначився чий Крим

Український боксер Олександр Усик розповів чий насправді Крим.
У інтерв'ю програмі Гордон на 112 каналі боксер розповів (далі пряма мова).
"— Є закиди з боку кримчан через те, що ви виступаєте під українським прапором, і не прийняли, як вони, російське громадянство?
— Може, такі люди і є, але моє оточення мене не засуджує. Я роблю те, що роблю. Ні в кого нічого не забираю, і ні в кого нічого не прошу.
— Так чий же Крим?
— Божий. Це по-справжньому.
— Крим коли-небудь буде українським чи ні?
— Все залежить від народу або від волі Господньої. Я намагаюся про це не думати, тому що думки заводять кудись далеко... Ти починаєш думати і кудись заходиш, і тьма якась. Тому жену ці думки", — сказав Усик.
Нагадаємо, Усик знову готовий битися в Москві.
Після бою з Гассієвим Усика підтримала одіозна організація Сорок сороков.
Джерело - 112.