Усик визначився чий Крим

Український боксер Олександр Усик розповів чий насправді Крим.

У інтерв'ю програмі Гордон на 112 каналі боксер розповів (далі пряма мова).

"— Є закиди з боку кримчан через те, що ви виступаєте під українським прапором, і не прийняли, як вони, російське громадянство?

— Може, такі люди і є, але моє оточення мене не засуджує. Я роблю те, що роблю. Ні в кого нічого не забираю, і ні в кого нічого не прошу.

— Так чий же Крим?

— Божий. Це по-справжньому.

— Крим коли-небудь буде українським чи ні?

— Все залежить від народу або від волі Господньої. Я намагаюся про це не думати, тому що думки заводять кудись далеко... Ти починаєш думати і кудись заходиш, і тьма якась. Тому жену ці думки", — сказав Усик.