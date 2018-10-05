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Кличко назвав себе фаном Джошуа

Сьогодні 21:25 170 0
Кличко назвав себе фаном Джошуа

У 2017 році Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка і відтоді продовжує свою серію без поразок. На думку Кличка-молодшого він зможе протриматися довго на вершині рейтингу.

Слова колишнього боксера наводить sport.ua.

"Я можу назвати себе фаном Джошуа. А з огляду на його вік, фізичні дані та талант, він може дуже довго утримувати всі свої титули. Ми подивимося, на скільки довго йому вдасться протриматися на вершині. Легко стати успішним на короткий проміжок часу. Для тривалого домінування потрібно докласти дуже багато зусиль", — вважає Кличко.

Найближчий бій Джошуа відбудеться не раніше квітня, а суперником може стати Деонтей Уайлдер.

Нагадаємо, Кличко-молодший отримав пояс WBC.

А брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Джерело - спорт.юа.

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