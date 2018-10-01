Кличко-молодший отримав пояс WBC

Легендарний український боксер Володимир Кличко отримав пояс чемпіона WBC під час церемонії відкриття Конгресу WBC, що відбувається в Києві.

Президент Ради Маурісіо Сулейман заявив, що українець гідний володіти зеленим поясом і разом з Віталієм Кличком, Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом вручив титул почесного чемпіона WBC Кличку-молодшому.

На сцені Віталій Кличко розповів, що завадило його братові стати чемпіоном WBC протягом боксерської кар'єри. Слова наводить Xsport.

"Є лише одна причина, чому мій брат не володів цим поясом — ним володів я. Але тепер і він має зелений пояс у своїй колекції", — сказав Кличко-старший.

Відзначимо, Володимир Кличко був чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO, але жодного разу в кар'єрі не володів поясом WBC.

Нагадаємо, Усик зробив сенсаційну заяву, щодо Криму.

Також боксер визнав себе українцем.

Джерело - Xsport.