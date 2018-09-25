Белью: Якщо не завершу кар'єру після бою з Усиком, то мене покине дружина

Британець Тоні Белью завершить кар'єру боксера одразу після бою з Олександром Усиком.

Про це сказав сам боксер.

Белью розповів, що завершить кар'єру після бою з Усиком незалежно від результату поєдинку. Інакше йому загрожує розлучення:

"Якщо я не зупинюся після цього, то дружина подасть на розлучення. А ми ж тільки одружилися пару місяців тому. Мені не подобається перспектива розлучення, такого в моїх планах немає",- жартома сказав Белью.

Поєдинок Усик - Белью запланований на 10 листопада і повинен відбутися на Manchester Arena.

Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.

Джерело - vringe.