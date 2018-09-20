WBC відзначив досягнення Усика. ФОТО

Всесвітня боксерська рада (WBC) наголосила на досягненнях українського боксера Олександра Усика, який пройшов шлях від перемоги на Олімпійських іграх-2012 в Лондоні до завоювання всіх поясів у важкій вазі.
На своїй сторінці в Instagram вони написали.
"До і після. Наша гордість, чемпіон", — йдеться у коментарі під постом.
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The Before & After of our proud cruiserweight champion, @usykaa !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #WBC #boxing
Нагадаємо, Ломаченко розповів що думає про перемоги Усика.
Олександр Усик боксуватиме проти Тоні Белью.
Джерело - Чемпіон.