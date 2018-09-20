WBC відзначив досягнення Усика. ФОТО

Всесвітня боксерська рада (WBC) наголосила на досягненнях українського боксера Олександра Усика, який пройшов шлях від перемоги на Олімпійських іграх-2012 в Лондоні до завоювання всіх поясів у важкій вазі.

На своїй сторінці в Instagram вони написали.

"До і після. Наша гордість, чемпіон", — йдеться у коментарі під постом.

Нагадаємо, Ломаченко розповів що думає про перемоги Усика.

Олександр Усик боксуватиме проти Тоні Белью.

Джерело - Чемпіон.