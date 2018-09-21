Названі вражаючі гонорари супербою Джошуа – Повєткін

Джошуа заробить за поєдинок 20 млн фунтів, у той час як росіянин – всього 6 млн.

Про це повідомляє авторитетне британське джерело The Telegraph.

Сума від проплачених переглядів поєдинку британця і росіянина стане рекордною серед боксерських заходів в Великобританії.

Нагадаємо, 22 вересня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титул WBA Олександром Повєткіним.

Нагадаємо, Кличко дав свій прогноз на цей поєдинок.

Бій транслюватиме телеканал Інтер.

Джерело - dialogs.