Кличко назвав фаворита бою Джошуа - Повєткін

Легендарний український боксер Володимир Кличко віддає перевагу британцеві Ентоні Джошуа в поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна.

Про це розповів сам Кличко.

"Я б у жодному разі не списував Повєткіна. Він виглядає простіше, ніж здається - це досвідчений спортсмен з хорошим аматорським досвідом: олімпійський чемпіон, чемпіон світу серед любителів, в професіоналах у нього теж прекрасний послужний список поєдинків",- говорить українець.

Володимир розповів чому Ентоні є фаворитом у цьому двобої.

Але Джошуа, важче, більше, молодше. Його габарити, здатність пересуватися по рингу, техніка, досвід, сила удару вражають - тому я віддаю перевагу в цьому поєдинку саме британцю",- сказав Кличко.

Цікаво, що обидва боксери раніше билися з українцем Володимиром Кличком. У 2013 році росіянин Повєткін програв Володимиру в Москві. А в квітні 2017 Ентоні Джошуа відправив українця в нокаут. Після бою з Джошуа Володимир Кличко прийняв рішення завершити кар’єру.

Нагадаємо, 22 вересня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титул WBA Олександром Повєткіним.

Джерело - youtube/Boxing. ua.