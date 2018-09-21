Скандальний проросійський канал транслюватиме для українців бій Руського витязя проти британця

Бій британця Ентоні Джошуа проти росіянина Олександра Повєткіна транслюватиме телеканал Інтер.

Про це повідомляє прес-служба каналу.

Цієї суботи, 22 вересня, о 22:15 в програмі Великий бокс глядачі побачать пряму трансляцію з Лондона боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO британцем Ентоні Джошуа і обов'язковим претендентом на титул WBA росіянином Олександром Повєткіним. Сам бій пройде на стадіоні Вемблі.

У цей вечір зійдуться два олімпійські чемпіони, два важковаговика. Кожен з них виходив на ринг проти легендарного українського боксера Володимира Кличка.

У 2013 році в бою з Олександром Повєткіним Кличко захистив титул абсолютного чемпіона світу: після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу українцеві.

А в 2017-м стався один з найдраматичніших поєдинків в історії боксу: після напруженого протистояння Володимир програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді. Це був останній бій Володимира Кличка на професійному рингу: через кілька місяців він оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, Кличко дав свій прогноз на цей поєдинок.

Джерело - Інтер.