Лебедєв хоче битися з Усиком лише за один пояс

Російський боксер Денис Лебедєв розповів про бажання боксувати проти абсолютного чемпіона в першій важкій вазі Олександра Усика.
"Я б хотів захистити статус суперчемпіона WBA, хочу бою з Олександром Усиком. Безумовно, він номер один у світовому боксі. У нього зараз всі пояси, я готовий битися тільки за свій", - наводить слова Лебедєва RCC Boxing.
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Полная арена «Трактор» увидела успешное возвращение Дениса Лебедева на ринг ⠀⠀⠀ Сегодня состоялся вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Челябинске, где в главном бою вечера встретились российский боксер Денис Лебедев и турок Хизни Алтункая. Поединку предшествовало еще девять боев, в том числе и три титульных. ⠀⠀⠀ Главный бой турнира начался с короткометражного видео «Возвращение героя» о Денисе Лебедеве, в котором через тему с комиксом обыграли честь, силу и достоинство, как главную суперсилу человека. ⠀⠀⠀ Денис Лебедев левша, Алтункая - правша. Боксеры начали бой с разведки дистанции, Алтункая сразу же выбрал работать вторым номером, вынуждая Лебедева двигаться вперед и один раз поймал его правым встречным. Во втором раунде Денис попадает по печени, и Алтункая приседает на одно колено. В третьем раунде он упал во второй раз, на этот раз Лебедев очень хорошо попадает левой рукой - победа! ⠀⠀⠀ «Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 килограмм. Сегодня не выработал все, чувствую адреналин в себе, не знаю, смогу ли я уснуть сегодня. Первые два раунда я прикармливал его ударами по корпусу. Я левша и контрудар один из моих любимых приемов,- сразу после боя поделился Денис Лебедев, - Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой». ⠀⠀⠀ Фото @paveltabarchuk 7 сентября | Челябинск | ЛА «Трактор» #RCCboxing #rccboxingpromotions #boxingnews #рмкбоксинг #рмкбоксингпромоушн #рмк #профессиональныйбокс #boxing #miketyson #лебедевалтункая #лебедев @denislebedev_official #Челябинск #chelonline #челябинсксегодня #челябинсксейчас #челябинскспорт #профессиональныйбокс #boxing
Нагадаємо, Денис Лебедєв сумнівно нокаутував свого суперника і наблизився до бою з Усиком.
Окрім цього Лебедєв готовий битися з Усиком в Україні.
Джерело - Чемпіон.