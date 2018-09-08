Лебедєв хоче битися з Усиком лише за один пояс

Російський боксер Денис Лебедєв розповів про бажання боксувати проти абсолютного чемпіона в першій важкій вазі Олександра Усика.

"Я б хотів захистити статус суперчемпіона WBA, хочу бою з Олександром Усиком. Безумовно, він номер один у світовому боксі. У нього зараз всі пояси, я готовий битися тільки за свій", - наводить слова Лебедєва RCC Boxing.

Нагадаємо, Денис Лебедєв сумнівно нокаутував свого суперника і наблизився до бою з Усиком.

Окрім цього Лебедєв готовий битися з Усиком в Україні.

Джерело - Чемпіон.