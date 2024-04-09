Зоц пояснив відсутність Блашко в складі збірної України на наступний сезон

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц висловився щодо відсутності Дар'ї Блашко в складі команди на сезон-2024/25.

59-річний фахівець дав коментар журналістам у межах пресконференції за підсумками минулої кампанії.

"Я з нею розмовляв два дні тому... На сьогодні її фізичний стан не дозволяє бути в команді, відповідати рівню збірної. Не за потенціалом, а по стану. Вона розбереться зі своїм здоров’ям, але така пауза вона і психологічно на неї подіяла й вона дійсно хоче трохи відпочити. Не тільки навести лад зі здоров’ям, а й психологічно відпочити, і тоді вже ухвалювати рішення, що робити далі. На літній підготовці Даші з командою не буде. Це не те, що тренер не хоче, просто так буде краще.

У нас дійсно існує класна вертикаль, від юнацьких, юніорських команд і через команду B до A. Це дуже добре, є комунікація між тренерами. Це не окремо конкуруючі команди.. Ми тільки надіємось, що у нас появляється якась нова зірочка і обов’язково треба все робити для того, щоб вона реалізувала свої можливості. Чи головний тренер Зоц, як комунікує з Оксаною Костенко, яка буде з юніорками. Це робота не на сьогоднішній день, але, щоб не було у нас в жіночому біатлоні такої ситуації, яка відбулася 1-2 роки тому, ми маємо вже зараз думати про 2006 рік народження та що буде з нашою командою після ОІ-2026.

Я також спілкувався з Юлією Джимою день тому і скажу, що ми завжди робимо для спортсменів так, щоб їм було комфортно. Коли ми минулого року починали роботу, таке ж питання було про те, чому Джима без команди. Я вважаю, що ми не можемо диктувати умови спортсменам такого рівня. Я тоді говорив, що ми повинні рік попрацювати так, щоб ми проаналізували та змогли міняти рішення. Зараз можу сказати, що я надав Джимі план підготовки до початку сезону, до 30 грудня. Я так зрозумів, що вона буде готуватися по плану свого тренера, у них все добре виходить. Але основну частину зборів, я так зрозумів, вона проходить за графіком жіночої команди".