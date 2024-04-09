Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Джерело - Чемпіон.

Надія Білова стала новим старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону.

На цій посаді вона замінила Юрая Санітру, який керував командою 8 років. До тренерського штабу Білової також увійшли Олексій Кравченко, Дмитро Івасенко та Олександр Артюх. Команду Б очолить Роман Прима.

Надія Білова була головною тренеркою збірної України на Олімпіаді-2014. Тоді її підопічні стали третіми у спринті та здобули золоті медалі в естафеті.

Зазначимо, що старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц, а з юніорами працюватиме Олександр Кравченко.

Також раніше стало відомо, що з наступного сезону збірні України буде одягати всесвітньо відомий бренд.