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Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Сьогодні 14:23 569 0
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Джерело - Чемпіон.

Надія Білова стала новим старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону. 

На цій посаді вона замінила Юрая Санітру, який керував командою 8 років. До тренерського штабу Білової також увійшли Олексій Кравченко, Дмитро Івасенко та Олександр Артюх. Команду Б очолить Роман Прима. 

Надія Білова була головною тренеркою збірної України на Олімпіаді-2014. Тоді її підопічні стали третіми у спринті та здобули золоті медалі в естафеті. 

Зазначимо, що старшим тренером жіночої збірної залишився Микола Зоц, а з юніорами працюватиме Олександр Кравченко. 

Також раніше стало відомо, що з наступного сезону збірні України буде одягати всесвітньо відомий бренд

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