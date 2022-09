IBU продовжив дискваліфікацію росіян та білорусів

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів прийняв пропозицію Виконкому стосовно російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Підтверджено рішення Виконавчого комітету від 1 березня 2022 року про заборону росіянам та білорусом брати участь у міжнародних змаганнях до подальшого оповіщення.

Це підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловились проти, 5 - утримались.

The IBU Congress has adopted the motion submitted by the Executive Board to confirm the EB decision dated 01 March 2022 to not allow participation of any Russian or Belarusian athletes or Officials at its International Events until further notice.



Yes: 39

No: 2

Abstained: 5 pic.twitter.com/sjMlgwyM9v