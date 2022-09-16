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IBU продовжив дискваліфікацію росіян та білорусів

Сьогодні 13:56 270 0
2 представники конгресу проголосували проти
IBU продовжив дискваліфікацію росіян та білорусів
#IBU

Джерело - Чемпіон.

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів прийняв пропозицію Виконкому стосовно російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Підтверджено рішення Виконавчого комітету від 1 березня 2022 року про заборону росіянам та білорусом брати участь у міжнародних змаганнях до подальшого оповіщення.

Це підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловились проти, 5 - утримались.

Раніше Блашко здобула срібну медаль на фестивалі Фуркада.

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