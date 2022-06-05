Колишній головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець розповів, чому відгукнувся на пропозицію увійти до тренерського штабу національної команди Німеччини.

"Декілька команд зв’язалися зі мною в Пекіні, я сказав, що подивимось після сезону.

У мене було ще чотири роки контракту в Україні і жодних проблем з роботою.

Почалася війна, і почалася гуманітарна робота: допомога дітям, з постачанням припасів і розміщення людей в Поклюці.

Шість тижнів величезного стресу, взагалі не думав про біатлон. Було кілька телефонних дзвінків. На початку квітня подзвонив Фелікс Біттерлінг.

Я не знав, що він пішов з посади спортивного директора IBU і став директором Німецької лижної асоціації з біатлону.

Ми говорили про Україну, про мої плани. Я сказав, що не буду продовжувати працювати в Україні, але у мене є сили ще працювати від 4 до 8 років.

Він відповів: "А як щодо Німеччини?" Звичайно, мене завжди цікавила Німеччина, одна з трьох-чотирьох націй, які завжди на вершині", - сказав Велепець.