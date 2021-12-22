Перші біатлонні гонки Кубка світу у 2022 році відбудуться без глядачів

У цьому сезоні за наповнених трибун відбулися лише два етапи Кубка світу

Джерело - Суспільне Спорт.

Перші етапи Кубка світу з біатлону 2022 року, що відбудуться в Німеччині, матимуть обмежений доступ для глядачів.

Про це повідомляє Sportschau.

Після попереднього сезону, що минув без глядачів, у цьому фани повернулися на змагання лише на двох етапах. Вболівальників допустили на початкових етапах у шведському Естерсунді, а також на четвертому - у французькому Ансі.

На третьому етапі в австрійському Гохфільцені від глядачів довелося відмовитися через посилення карантинних обмежень у країні.

П'ятий етап сезону й перший у 2022 році в Обергофі відбудеться повністю без глядачів.

Щодо шостого етапу в Рупольдингу, обмеження поки що стосуються лише першої гонки. Як повідомляють організатори, глядачів точно не буде 12 січня - на жіночому спринті. Наразі невідомо, чи вболівальники будуть вимушені пропустити весь етап, адже чинна постанова уряду щодо антипандемійних заходів діє саме до цієї дати. Згідно з нинішніми правилами, спортивні події мають проходити за порожніх трибун.

Організатори досі не втрачають надію, що решту гонок відвідають у середньому 7500 фанів на день, проте розглядають різні сценарії подій.