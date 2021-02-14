ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було

Текстова трансляція гонки на чемпіонаті світу 2021

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо. Але на довго не прощаємося. Вже о 16:30 відбудеться жіноча гонка переслідування! Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн персьюту.

Підсумкові резултати гонки переслідування:

1. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) 31:22,1

2. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0) +7,3

3. Йоганнес Бо (0+1+1+0) +8,1

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8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6

18. Богдан Цимбал (1+0+0+0) +2:49,3

28. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:25,2

Дмитро Підручний прийшов на фініш 28-м. Дмитро єдиний представник нашої збірної, який втратив позиції зі старту.

Богдан Цимбал зберіг своє місце в ТОП-20. На фініші українець вирвав у Бармоліні 18-е місце!

Артем Прима вириває 8-е місце в гонці переслідування! Браво Артем. Найбільше відіграних позицій у нього в ТОП-10! 20-м стартував українець!

Прима на підході до фінішу вже 8-й!

Себастьян Самуельссон вирвав срібло в Бо! Йоганнес лише з бронзою сьогодні!

Емільєн Жаклен - чемпіон світу у гонці переслідування!

Цимбал опустився на 19-у позицію, але у ТОП-20 українець має залишитися!

Прима наздоганяє Сімона Едера на позначці 10.8км, але його також наздогнав Растаргуєвс.

Лідер збірної України 29-м вийшов на останнє коло.

Підручний ще один промах допустив!

Цимбал також відстрілявся на 0. 16-е місце на виході з вогневого рубежу!

Закрив Прима усі мішені. Українець побореться за ТОП-10!

Самуельссон закрив усі мішені разом з Йоганнесом Бо. Сімон Детьє схибив і вибув з боротьби за медалі.

Чисто відстрілявся Жаклен! Француз вирушив на останнє коло за своїм золотом!

25 секунд переваги у Емільєна Жаклена на позначці 9.1км.

Першим серед українців зараз вийшов Артем Прима - він 12-й. Богдан Цимбал зараз на 15-й позиції. Дмитро Підручний вийшов з вогневого рубежу 32-м.

А от Богдан Цимбал закрив усі мішені!

Дмитро Підручний ще тричі схибив!

Артем Прима аж два штрафних кола заробив.

Бо та Легрейд допустили по одному промаху. Детьє та Самуельссон відстрілялися чисто, але їх відставання збільшилося до 27 секунд.

Неймовірно швидко і влучно відстрілявся Жаклен! Йде француз на передостаннє коло.

Артем Прима працює разом із Тар'є Бо, Дмитро Підручний наразі йде сам. Попереду українця швед Єспер Нелін.

Прима та Підручний зберегли свої позиції. Цимбал трохи відстав, у Богдана 22-е місце.

Емільєн Жаклен продовжує упевнено лідирувати. Наразі його перевага складає вже 20 секунд.

Дмитро Підручний та Богдан Цимбал чисто відстрілялися! 18-а та 19-а позиція в українців!

12-м вийшов Артем з вогневого рубежу. Відставання 1 хвилина і 24 секунди.

Артем Прима допустив один промах.

14 секунд переваги має лідер гонки.

Легрейд, Самуельссон та Детьє чисто відстрілялися.

Жаклен закрив усі мішені! Бо допустив одну хибу!

Бо з Жакленом першими підійшли до другої стрільби. Перевага над переслідувачами 13 секунд.

На позначці 4.1км Артем Прима поступився позицією Фійону-Має.

Емільєн Жаклен зараз лідирує разом з Йоганнесом Бо. Трохи відстали Стурла Легрейд з Сімоном Детьє. Йоганнес Дале та Себастьян Самуельссон йдуть вже у другій групі переслідувачів.

Дмитро Підручний вийшов з вогневого рубежу 27-м, Цимбал - 29-й. Більше ніж 1:30 програють українці лідеру.

Артем Прима піднявся на 12-е місце. Відстає він на 53 секунди.

Богдан Цимбал одного разу не влучив у ціль.

Чисто відстрілявся Артем Прима! Дмитро Підручний допустив два промаха.

Жаклен, Легрейд, Детьє, Дале, Бо - усі вони пішли у лідируючій групі!

Двічі схибив Понсіулома!

Мартін Понсілуома розпочав першу стрільбу!

Декілька груп переслідувачів організувалося у нас. У першій Сімон Детьє та Емільєн Жаклен. Іншу очолює Йоганнес Дале та Йоганнес Бо. Кожен промах на вогневому рубежі буде вартувати програних позицій спортсменам. Ніхто не має комфортної переваги.

Артем Прима, Дмитро Підручний та Богдан Цимбал вийшли на старт.

Менше хвилини залишилося до старту українських біатлонітів.

Мартін Понсілуома розпочав гонку переслідування на чемпіонаті світу!

Нагадаємо, о 16:30 відбудеться жіноча гонка переслідування. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн персьюту.

Варто зазначити, що Артем Прима буде стартувати через 1 хвилину і 2 секунди після старту лідера, Дмитро Підручний - 1:05, а Богдан Цимбал буде чекати 1 хвилину і 20 секунд після старту Мартіна Понсілуоми.

Відразу три українця кваліфікувалися на цей старт - Артем Прима(20), Дмитро Підручний(23) та Богдан Цимбал(30).

У неділю, 14 лютого, відбудеться чоловіча гонка переслідування на чемпіонаті світу. Початок гонки о 14:15 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція персьюту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону