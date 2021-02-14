 ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: ОНЛАЙН
Сьогодні 17:00 4063
Підгрушна фінішувала у ТОП-10 персьюту на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:03 30
Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ
Сьогодні 16:07 889
Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 820
Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:58 804
ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було
Сьогодні 14:51 4110
ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:04 1788
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 13:00 2558
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 10:13 16839
Усман нокаутував Бернса та інші результати боїв на UFC 258
Сьогодні 08:41 487
Блоги
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:19 283
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 821
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1190
Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+
Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 20:28 1348
Лунін показав свої божевільні сейви на тренуванні Реала
Лунін показав свої божевільні сейви на тренуванні Реала Valeriy Ruchka
Вчора 16:50 1572
Гладкий оформив дубль за Зорю
Гладкий оформив дубль за Зорю Valeriy Ruchka
Вчора 15:50 662
Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу
Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу Valeriy Ruchka
Вчора 14:37 4784
Російський і боснійський клуби влаштували масову бійку під час товариського матчу
Російський і боснійський клуби влаштували масову бійку під час товариського матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:08 1205
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 1134 1
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
12.02.2021 14:26 2402
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
12.02.2021 13:57 4884
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 839
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 607
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
12.02.2021 11:33 12149 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
12.02.2021 10:15 948
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:03 Біатлон Підгрушна фінішувала у ТОП-10 персьюту на чемпіонаті світу 30
17:00 Біатлон ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: ОНЛАЙН 4063
16:54 Футбол Маріуполь - Олександрія 0:1. Огляд матчу 108
16:46 Пряма трансляція Рух - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 1409
16:43 Теніс Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на поєдинок 1/8 фіналу Australian Open 182
16:39 Футбол Колос - Шахтар 0:0. Огляд матчу 346
16:24 Хокей. УХЛ Білий Барс програв Краматорську у 34 турі УХЛ 230
16:19 Блог Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження 287
16:14 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE 1444
16:07 Футбол Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ 889
15:56 Футбол Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ 820
15:41 Футбол Рома без проблем перемогла Удінезе у 22 турі Серії А 313
15:23 Футбол Маліновський та Коваленко у запасі Аталанти на матч з Кальярі 474
15:07 Футбол Гранада - Атлетіко 1:2. Огляд матчу 409
14:58 Біатлон Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу 804
14:51 Біатлон ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було 4110
14:51 Біатлон ЧС-2021. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км: ОНЛАЙН 593
14:41 Футбол Реал виставить Бейла та Іско на трансфер влітку 453
14:38 Футбол Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 384
14:24 Футбол Реал розглядає чотирьох захисників на заміну Рамосу 528
14:17 Пряма трансляція Маріуполь - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 1041
14:09 Футбол ПСЖ - Ніцца 2:1. Огляд матчу 475
14:04 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE 1788
14:02 Пряма трансляція Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 4013
13:52 Футбол Матч Десна - Динамо відбудеться в Києві 675

ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було

Сьогодні 14:51 4110 0
Текстова трансляція гонки на чемпіонаті світу 2021
ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо. Але на довго не прощаємося. Вже о 16:30 відбудеться жіноча гонка переслідування! Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн персьюту.

Підсумкові резултати гонки переслідування:

1. Емільєн Жаклен (0+0+0+0)  31:22,1
2. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0)  +7,3
3. Йоганнес Бо (0+1+1+0)  +8,1
...
8. Артем Прима (0+1+2+0)  +2:00,6
18. Богдан Цимбал (1+0+0+0)  +2:49,3
28. Дмитро Підручний (2+0+3+1)  +3:25,2

Дмитро Підручний прийшов на фініш 28-м. Дмитро єдиний представник нашої збірної, який втратив позиції зі старту.

Богдан Цимбал зберіг своє місце в ТОП-20. На фініші українець вирвав у Бармоліні 18-е місце!

Артем Прима вириває 8-е місце в гонці переслідування! Браво Артем. Найбільше відіграних позицій у нього в ТОП-10! 20-м стартував українець!

Прима на підході до фінішу вже 8-й!

Себастьян Самуельссон вирвав срібло в Бо! Йоганнес лише з бронзою сьогодні!

Емільєн Жаклен - чемпіон світу у гонці переслідування!

Цимбал опустився на 19-у позицію, але у ТОП-20 українець має залишитися!

Прима наздоганяє Сімона Едера на позначці 10.8км, але його також наздогнав Растаргуєвс.

Лідер збірної України 29-м вийшов на останнє коло.

Підручний ще один промах допустив!

Цимбал також відстрілявся на 0. 16-е місце на виході з вогневого рубежу!

Закрив Прима усі мішені. Українець побореться за ТОП-10!

Самуельссон закрив усі мішені разом з Йоганнесом Бо. Сімон Детьє схибив і вибув з боротьби за медалі.

Чисто відстрілявся Жаклен! Француз вирушив на останнє коло за своїм золотом!

25 секунд переваги у Емільєна Жаклена на позначці 9.1км.

Першим серед українців зараз вийшов Артем Прима - він 12-й. Богдан Цимбал зараз на 15-й позиції. Дмитро Підручний вийшов з вогневого рубежу 32-м.

А от Богдан Цимбал закрив усі мішені!

Дмитро Підручний ще тричі схибив!

Артем Прима аж два штрафних кола заробив.

Бо та Легрейд допустили по одному промаху. Детьє та Самуельссон відстрілялися чисто, але їх відставання збільшилося до 27 секунд.

Неймовірно швидко і влучно відстрілявся Жаклен! Йде француз на передостаннє коло.

Артем Прима працює разом із Тар'є Бо, Дмитро Підручний наразі йде сам. Попереду українця швед Єспер Нелін.

Прима та Підручний зберегли свої позиції. Цимбал трохи відстав, у Богдана 22-е місце.

Емільєн Жаклен продовжує упевнено лідирувати. Наразі його перевага складає вже 20 секунд.

Дмитро Підручний та Богдан Цимбал чисто відстрілялися! 18-а та 19-а позиція в українців!

12-м вийшов Артем з вогневого рубежу. Відставання 1 хвилина і 24 секунди.

Артем Прима допустив один промах.

14 секунд переваги має лідер гонки.

Легрейд, Самуельссон та Детьє чисто відстрілялися.

Жаклен закрив усі мішені! Бо допустив одну хибу!

Бо з Жакленом першими підійшли до другої стрільби. Перевага над переслідувачами 13 секунд.

На позначці 4.1км Артем Прима поступився позицією Фійону-Має.

Емільєн Жаклен зараз лідирує разом з Йоганнесом Бо. Трохи відстали Стурла Легрейд з Сімоном Детьє. Йоганнес Дале та Себастьян Самуельссон йдуть вже у другій групі переслідувачів.

Дмитро Підручний вийшов з вогневого рубежу 27-м, Цимбал - 29-й. Більше ніж 1:30 програють українці лідеру.

Артем Прима піднявся на 12-е місце. Відстає він на 53 секунди.

Богдан Цимбал одного разу не влучив у ціль.

Чисто відстрілявся Артем Прима! Дмитро Підручний допустив два промаха.

Жаклен, Легрейд, Детьє, Дале, Бо - усі вони пішли у лідируючій групі!

Двічі схибив Понсіулома!

Мартін Понсілуома розпочав першу стрільбу!

Декілька груп переслідувачів організувалося у нас. У першій Сімон Детьє та Емільєн Жаклен. Іншу очолює Йоганнес Дале та Йоганнес Бо. Кожен промах на вогневому рубежі буде вартувати програних позицій спортсменам. Ніхто не має комфортної переваги.

Артем Прима, Дмитро Підручний та Богдан Цимбал вийшли на старт.

Менше хвилини залишилося до старту українських біатлонітів.

Мартін Понсілуома розпочав гонку переслідування на чемпіонаті світу!

Нагадаємо, о 16:30 відбудеться жіноча гонка переслідування. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн персьюту.

Варто зазначити, що Артем Прима буде стартувати через 1 хвилину і 2 секунди після старту лідера, Дмитро Підручний - 1:05, а Богдан Цимбал буде чекати 1 хвилину і 20 секунд після старту Мартіна Понсілуоми.

Відразу три українця кваліфікувалися на цей старт - Артем Прима(20), Дмитро Підручний(23) та Богдан Цимбал(30).

У неділю, 14 лютого, відбудеться чоловіча гонка переслідування на чемпіонаті світу. Початок гонки о 14:15 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція персьюту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону

Коментарі ()