 Биатлон ЧМ-2021. Женщины. Гонка преследования смотреть онлайн у 14.02.2021 | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 19:48 202 0
ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвертий змагальний день чемпіонату світу в Поклюці, 14 лютого, відбудеться жіноча Гонка переслідування на 10 км. Початок о 16:30 за київським часом. 

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн жіночий пасьют наживо дивітьсяна нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Стартовий прпотокол гонки сформують 60 найкращих біатлоністок у спринті, який відбудеться 13 лютого.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.

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