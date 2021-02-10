ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвертий змагальний день чемпіонату світу в Поклюці, 14 лютого, відбудеться жіноча Гонка переслідування на 10 км. Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн жіночий пасьют наживо дивітьсяна нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Стартовий прпотокол гонки сформують 60 найкращих біатлоністок у спринті, який відбудеться 13 лютого.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.