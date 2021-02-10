Санітра: Було не соромно дивитися на збірну України

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступ команди у змішаній естафеті на чемпіонаті світу у Поклюці.

Про це розповів сам наставник.

"Як можна дати погану оцінку? Спортсмени зробили усе, що могли і на трасі, і на стрільбищі. Не можу сказати, що хтось був кращим, а хтось - гіршим. Думаю, що кожен на своєму етапі пробіг на межі можливостей.

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Думаю, що було не соромно дивитися на нашу командну, трималися з найкращими командами - багато сильних збірних залишилися за нами. Шкода, що не було медалі, але такий спорт", - розповів Санітра.