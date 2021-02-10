Збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу

Збірна України на останніх хвилинах програла боротьбу за нагороду

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу у словенській Поклюці стартував змішаною естафетою.

Збірна України бігла гонку у складі: Артем Прима - Дмитро Підручний - Юлія Джима - Олена Підгрушна.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, яка випередила Австрію. Національна команда України програла боротьбу за третє місце збірній Швеції.

Загалом українці поступилися переможцям з Норвегії 31,1 секунди і використали протягом гонки 8 додаткових патронів на вогневих рубежах.

Чемпіонат світу

Поклюка, Словенія

Змішана естафета, 10 лютого