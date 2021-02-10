Збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат світу у словенській Поклюці стартував змішаною естафетою.
Збірна України бігла гонку у складі: Артем Прима - Дмитро Підручний - Юлія Джима - Олена Підгрушна.
Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, яка випередила Австрію. Національна команда України програла боротьбу за третє місце збірній Швеції.
Загалом українці поступилися переможцям з Норвегії 31,1 секунди і використали протягом гонки 8 додаткових патронів на вогневих рубежах.
Чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
Змішана естафета, 10 лютого
1. Норвегія (0+11) 1:20:19.3
2. Австрія (0+2) +27.0
3. Швеція (0+8) +30.6
4. Україна (0+8) +31.1
5. Франція (1+10) +46.2
6. Італія (0+6) +58.9