 Збірна України - третя за швидкістю у змішаній естафеті | Біатлон | Champion.com.ua
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Збірна України - третя за швидкістю у змішаній естафеті

Сьогодні 19:17 93 0
Українські біатлоністи показали гарну швидкість у змішаній естафеті
Збірна України - третя за швидкістю у змішаній естафеті
#Україна

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону, попри фініш на четвертому місці у змішаній естафеті, за швидкістю показала третій результат.

Про це повідомляє Суспільне.

Українська збірна відстала тільки від переможців Норвегії та від Франції, яка з колом штрафу фінішувала на 5-му місці. Швеція, яка випередила українок у боротьбі за третє місце, показала четвертий результат за швидкістю, а Австрія - сьомий.

Щодо показнику за часом стрільби, то Україна показала 10-й результат, відстрілявшись за 4:44.7 хвилини. Найкращою стала Австрія, яка закрила всі 40 вогневих рубежів за 3:31.3 хвилини.

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.

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