Збірна України - третя за швидкістю у змішаній естафеті

Українські біатлоністи показали гарну швидкість у змішаній естафеті

Збірна України з біатлону, попри фініш на четвертому місці у змішаній естафеті, за швидкістю показала третій результат.

Про це повідомляє Суспільне.

Українська збірна відстала тільки від переможців Норвегії та від Франції, яка з колом штрафу фінішувала на 5-му місці. Швеція, яка випередила українок у боротьбі за третє місце, показала четвертий результат за швидкістю, а Австрія - сьомий.

Щодо показнику за часом стрільби, то Україна показала 10-й результат, відстрілявшись за 4:44.7 хвилини. Найкращою стала Австрія, яка закрила всі 40 вогневих рубежів за 3:31.3 хвилини.

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.