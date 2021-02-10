 Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі

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Артем Прима прокоментував гонку на чемпіонаті світу
Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі
#Прима

Джерело - Чемпіон.

Українець Артем Прима оцінив свій виступи у змішаній естафеті чемпіонату світу в Поклюці.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Ну гонка така, бачите які погодні умови, дуже сильний сніг почався. Дистанція не коротка, але такі погодні умови. В цілому все добре, мабуть, трохи перетримував на стрільбі лежачи і стоячи. На стійці була така пульсація і перебивало, трохи повільно працював на вогневому рубежі, але по дистанції все добре.

Спасибі сервісу, лижі сьогодні були хороші, можна було підтримувати швидкість", - сказав Прима

Артем Прима став найшвидшим у складі української збірної. Відставання Прими від лідера першого етапу - француза Емільєна Жаклена - склало лише 9.2 секунди (16:53.2).

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.

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