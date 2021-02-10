Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі

Українець Артем Прима оцінив свій виступи у змішаній естафеті чемпіонату світу в Поклюці.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Ну гонка така, бачите які погодні умови, дуже сильний сніг почався. Дистанція не коротка, але такі погодні умови. В цілому все добре, мабуть, трохи перетримував на стрільбі лежачи і стоячи. На стійці була така пульсація і перебивало, трохи повільно працював на вогневому рубежі, але по дистанції все добре.

Спасибі сервісу, лижі сьогодні були хороші, можна було підтримувати швидкість", - сказав Прима