Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі

Джерело - Чемпіон.
Українець Артем Прима оцінив свій виступи у змішаній естафеті чемпіонату світу в Поклюці.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Ну гонка така, бачите які погодні умови, дуже сильний сніг почався. Дистанція не коротка, але такі погодні умови. В цілому все добре, мабуть, трохи перетримував на стрільбі лежачи і стоячи. На стійці була така пульсація і перебивало, трохи повільно працював на вогневому рубежі, але по дистанції все добре.
Спасибі сервісу, лижі сьогодні були хороші, можна було підтримувати швидкість", - сказав Прима
Артем Прима став найшвидшим у складі української збірної. Відставання Прими від лідера першого етапу - француза Емільєна Жаклена - склало лише 9.2 секунди (16:53.2).
Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.