 Санітра: У середу визначиться участь Підручного у змішаній естафеті | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: У середу визначиться участь Підручного у змішаній естафеті

Вчора 22:49 550 0
Юрай Санітра прокоментував склад на змішану естафету на чемпіонаті світу
Санітра: У середу визначиться участь Підручного у змішаній естафеті
#Санітра, #Підручний

Джерело - suspilne.media.

Участь Дмитра Підручного у змішаній естафеті вирішиться вранці, 10 лютого.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Стратегія на естафету - поставити найсильнішу четвірку. Дехто думав, що склад був зрозумілим, але я тому не оголошував склад до останнього тренування, бо у Дмитра Підручного є проблеми. Не буду конкретизувати, які саме. Після тренування ситуація трохи зрозуміліша, але завтра (середа, 10 лютого) визначимо, чи готовий Підручний стартувати, чи ні.

Важливо: Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу

У понеділок після тренування виникли проблеми, у вівторок сказав Дмитро, що уже краще. А в середу зранку, коли прокинеться, одразу приймемо рішення. Якщо буде потрібно, то стартуватиме Антон Дудченко. Упевнений, що завтра усі будуть готові на 100% і будуть бігти в міксті", - розповів Санітра.

Раніше повідомлялося, що Підручний може пропустити змішану естафету на чемпіонаті світу.

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