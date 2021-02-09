Підручний може пропустити змішану естафету на чемпіонаті світу

Старт Підручного у змішаній естафеті під питанням

Тренерський штаб збірної України сформує остаточний склад на змішану естафету безпосередньо в середу, 10 лютого, зранку.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

Під питанням участь в гонці Дмитра Підручного. У капітана чоловічої команди виникли проблеми зі здоров'ям після вечірнього тренування у понеділок, 8 лютого, в Поклюці.

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Дмитро увійшов до складу команди, але його участь - під питанням. Якщо Підручний не зможе бігти в змішаній естафеті, його на другому етапі замінить Антон Дудченко.

Дудченко жодного разу не біг змішану естафету за основну збірну України. На етапі Кубка світу в Обергофі він разом із Вітою Семеренко бігли у одиночному міксті, де фінішували 14-ми (1+10).

Нагадаємо, Семенов пропустить нинішній сезон.