Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу

Гонка відбудеться в середу, 10 січня

Збірна України з біатлону назвала прізвища біатлоністів, які візьмуть участь у змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Гонка відбудеться в середу, 10 січня.

Особливість цієї естафети полягатиме у тому, що розпочнуть гонку чоловіки, а фінішерами будуть жінки. Уперше на чемпіонатах світу змішана командна гонка пройде саме у такому форматі.

Склад збірної України на змішану естафету: Артем Прима - Дмитро Підручний - Юлія Джима - Олена Підгрушна

У порівнянні з єдиною змішаною естафетою сезону 2020/21 (на п'ятому етапі Кубка світу) Україна провела одну заміну: Олена Підгрушна замість Дар'ї Блашко.

Це уперше саме в такому складі Україна виступатиме на чемпіонаті світу. У порівнянні з 2020 роком одна заміна: Олена Підгрушна замість Анастасії Меркушиної. Україна фінішувала на п'ятому місці.

Із Підгрушною та Джимою на чемпіонаті світу Україна бігла змішану естафету у 2018 році. Тоді Україна також фінішувала п'ятою (0+8), а окрім Дмитра Підручного, на чоловічий етап був заявлений Сергій Семенов.

Нагадаємо, Семенов пропустить нинішній сезон.