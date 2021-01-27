Прима став шостим в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Душники-Здруй відбулась чоловіча індивідуальна гонка.
Найкращим з українців став Артем Прима, який фінішував на шостому місці. Біатлоніст за перші дві стрільби заробив три хвилини штрафу. Після другої стрільби Прима перебував на 55-му місці, однак зміг потрапити у квіткову церемонію.
Перемогу у гонці здобув латвієць Андрейс Расторгуєвс, друге місце зайняв норвежець Ерленд Бьонтегорд, а замкнув трійку ще один представник Норвегії Ендре Штрьомсгейм.
Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Індивідуальна гонка, чоловіки
27 січня
1. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 1+0+0+0) 52:04.7
2. Ерлен Бьонтегор (Норвегія, 0+2+0+0) +1:27.5
3. Ендре Штрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+1) +1:41.4
4. Саїд Халілі (Росія, 0+0+0+0) +1:59.7
5. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+1+0+1) +2:03.5
6. Артем Прима (Україна, 1+2+0+0) +2:10.0
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18. Богдан Цимбал (1+0+0+2) +3:26.8
21. Руслан Ткаленко (1+0+0+1) +3:49.7
54. Артем Тищенко (1+0+1+1) +6:23.2
58. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:30.9
74. Руслан Бригадир (2+0+1+2) +7.25.5
Нагадаємо, Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.