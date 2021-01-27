Прима став шостим в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Чемпіоном Європи став латвієць

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй відбулась чоловіча індивідуальна гонка.

Найкращим з українців став Артем Прима, який фінішував на шостому місці. Біатлоніст за перші дві стрільби заробив три хвилини штрафу. Після другої стрільби Прима перебував на 55-му місці, однак зміг потрапити у квіткову церемонію.

Перемогу у гонці здобув латвієць Андрейс Расторгуєвс, друге місце зайняв норвежець Ерленд Бьонтегорд, а замкнув трійку ще один представник Норвегії Ендре Штрьомсгейм.

Чемпіонат Європи з біатлону

Душники-Здруй (Польща)

Індивідуальна гонка, чоловіки

27 січня

1. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 1+0+0+0) 52:04.7 2. Ерлен Бьонтегор (Норвегія, 0+2+0+0) +1:27.5 3. Ендре Штрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+1) +1:41.4 4. Саїд Халілі (Росія, 0+0+0+0) +1:59.7 5. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+1+0+1) +2:03.5 6. Артем Прима (Україна, 1+2+0+0) +2:10.0 ... 18. Богдан Цимбал (1+0+0+2) +3:26.8 21. Руслан Ткаленко (1+0+0+1) +3:49.7 54. Артем Тищенко (1+0+1+1) +6:23.2 58. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:30.9 74. Руслан Бригадир (2+0+1+2) +7.25.5

Нагадаємо, Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.