 Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи

Сьогодні 13:21 683 0
До ТОП-15 в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи потрапили чотири українки
Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи
#Бех, #Меркушина, #Семеренко

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй стартував чемпіонат Європи з біатлону сезону-2020/2021 років.

У рамках чемпіонату першою гонкою стала жіноча індивідуала на 15 кілометрів. У гонці взяли участь 5 українок. Найкраще серед них виступила Анастасія Меркушина, яка посіла 2-е місце. Перемогу у гонці здобула польська біатлоністка Моніка Гойніш. Росіянка Лариса Кукліна посіла третє місця. 

До ТОП-15 гонки потрапило всього чотири українки - Анастасія Меркушина посіла 2-е місце, Ірина Петренко - 5, Катерина Бех - 9, Віта Семеренко - 11. Надія Бєлкіна та Ганна Кривонос відповідно посіли 23-є та 45-е місця.

Чемпіонат Європи з біатлону
Душники-Здруй (Польща)
Індивідуальна гонка, жінки
27 січня

1.  Моніка Гойніш  (0+1+0+0) 45:17,1

2.  Анастасія Меркушина  (0+0+0+0) +2,9

3.  Лариса Кукліна  (0+0+1+0) +15,5

  ...

5.  Ірина Петренко  (0+0+0+0) +2:11,1

9.  Катерина Бех  (0+2+0+0) +2:26,3

11.  Віта Семеренко  (0+3+0+0) +2:44,4

23.  Надія Бєлкіна  (1+1+0+0) +3:50,1

45.  Ганна Кривонос  (0+1+0+2) +5:37,1

Раніше, Підгрушна назвала заробітки біатлоністів.

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