Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи

До ТОП-15 в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи потрапили чотири українки

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Душники-Здруй стартував чемпіонат Європи з біатлону сезону-2020/2021 років.

У рамках чемпіонату першою гонкою стала жіноча індивідуала на 15 кілометрів. У гонці взяли участь 5 українок. Найкраще серед них виступила Анастасія Меркушина, яка посіла 2-е місце. Перемогу у гонці здобула польська біатлоністка Моніка Гойніш. Росіянка Лариса Кукліна посіла третє місця.

До ТОП-15 гонки потрапило всього чотири українки - Анастасія Меркушина посіла 2-е місце, Ірина Петренко - 5, Катерина Бех - 9, Віта Семеренко - 11. Надія Бєлкіна та Ганна Кривонос відповідно посіли 23-є та 45-е місця.

Чемпіонат Європи з біатлону

Душники-Здруй (Польща)

Індивідуальна гонка, жінки

27 січня

1. Моніка Гойніш (0+1+0+0) 45:17,1

2. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +2,9

3. Лариса Кукліна (0+0+1+0) +15,5

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5. Ірина Петренко (0+0+0+0) +2:11,1

9. Катерина Бех (0+2+0+0) +2:26,3

11. Віта Семеренко (0+3+0+0) +2:44,4

23. Надія Бєлкіна (1+1+0+0) +3:50,1

45. Ганна Кривонос (0+1+0+2) +5:37,1

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