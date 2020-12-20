Блашко фінішувала 23-ою у мас-старті на четвертому етапі Кубку світу

У гонці брала участь лише одна українка

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені відбувся жіночий мас-старт у рамках четвертого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021.

До цієї гонки потрапила лише одна українка - Дар’я Блашко. Біатлоністка не демонструвала високу швидкість і, припустившись двох промахів, посіла 23-є місце.

Перемогу у гонці передування здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Норвежка Тіріл Екгофф та італійка Доротея Вірер відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)

Мас-старт, жінки

20 грудня

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+0) 34:05,4

2. Тіріл Екгофф (0+0+1+0) +14,0

3. Доротея Вірер (0+0+1+0) +26,9

...

23. Дар’я Блашко (0+1+0+1) +2:45,1

Раніше, Підручний провалив мас-старт у Гохфільцені.