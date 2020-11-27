У біатлоністів Румунії та Франції виявили коронавірус перед стартом Кубка світу

Позитивні тести на коронавірус виявили у декількох збірних

Міжнародний союз біатлоністів (IBU)провів друге тестування серед команд-учасниць першого етапу Кубка світу в фінському Контіолахті.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Під час другої хвилі позитивні тести здали представники збірної Румунії та Франції. Усі, хто отримав позитивні результати, - ізольовані.

Місцеві органи охорони здоров'я у Фінляндії дозволили не відправляти усю збірну Франції на карантин. Оскільки особа, тест якої показав позитивний результат, уже перехворіла коронавірусом.

Французька команда надала усю документацію фінській владі, після чого було прийняте рішення не поміщати французів на карантин.

Раніше повідомлялося, що у біатлоністів трьох збірних виявили коронавірус.