У біатлоністів збірних Росії, Латвії та Молдови виявили коронавірус перед стартом Кубка світу

Джерело - biathlon.com.ua.
У збірних Росії, Латвії та Молдови з біатлону напередодні старту першого етапу Кубка світу у фінському Контіолахті виявлені випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
"Ми почали проводити ПЛР-тести на COVID-19 перед першим етапом Кубка світу в Фінляндії. Під час першої тестової сесії члени трьох команд отримали позитивний результат.
Постраждалі команди - Росія, Латвія і Молдова. Хворі були ізольовані. Фінські органи охорони здоров'я проінформовані і приймуть рішення щодо наступних дій", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що збірна України ще не здавала тести IBU у Контіолахті: команда лише в середу, 25 листопада, перебралася з Вуокатті в Контіолахті. Однак перед виїздом з Вуокатті збірна України пройшла тестування - усі результати негативні.
Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на індивідуальні гонки у Контіолахті.