 У біатлоністів збірних Росії, Латвії та Молдови виявили коронавірус перед стартом Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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У біатлоністів збірних Росії, Латвії та Молдови виявили коронавірус перед стартом Кубка світу

Сьогодні 12:12 392 0
Біатлоністи ризикують пропустити старт Кубка світу
У біатлоністів збірних Росії, Латвії та Молдови виявили коронавірус перед стартом Кубка світу
#IBU, #Росія, #Молдова, #Латвія

Джерело - biathlon.com.ua.

У збірних Росії, Латвії та Молдови з біатлону напередодні старту першого етапу Кубка світу у фінському Контіолахті виявлені випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Ми почали проводити ПЛР-тести на COVID-19 перед першим етапом Кубка світу в Фінляндії. Під час першої тестової сесії члени трьох команд отримали позитивний результат.

Постраждалі команди - Росія, Латвія і Молдова. Хворі були ізольовані. Фінські органи охорони здоров'я проінформовані і приймуть рішення щодо наступних дій", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що збірна України ще не здавала тести IBU у Контіолахті: команда лише в середу, 25 листопада, перебралася з Вуокатті в Контіолахті. Однак перед виїздом з Вуокатті збірна України пройшла тестування - усі результати негативні.

Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на індивідуальні гонки у Контіолахті.

 

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