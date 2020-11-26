У біатлоністів збірних Росії, Латвії та Молдови виявили коронавірус перед стартом Кубка світу

У збірних Росії, Латвії та Молдови з біатлону напередодні старту першого етапу Кубка світу у фінському Контіолахті виявлені випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Ми почали проводити ПЛР-тести на COVID-19 перед першим етапом Кубка світу в Фінляндії. Під час першої тестової сесії члени трьох команд отримали позитивний результат.

Постраждалі команди - Росія, Латвія і Молдова. Хворі були ізольовані. Фінські органи охорони здоров'я проінформовані і приймуть рішення щодо наступних дій", - йдеться в повідомленні.