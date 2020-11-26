Джерело - Чемпіон.

Біатлоністи збірної Росії отримала результати першого тестування на коронавірус у Фінляндії, де 28 листопада стартує Кубок світу.

Про це повідомляє СБР.

Тести показали позитивний результат у чемпіона світу Антона Бабікова, а також лікарів збірної Романа Лейфера і Євгенія Шутова, масажиста Валерія Лашина.

Після засідання медкомісії IBU всі документи, в тому числі результати попередніх тестувань передані медичній владі Фінляндії. Вони приймуть рішення, що стосується участі збірної Росії в гонках першого етапу в Контіолахті.

Зараз вся команда ізольована в готелі і не залишає номерів. Харчування приносять кожному індивідуально в харчових контейнерах.

Раніше повідомлялося, що у біатлоністів трьох збірних виявили коронавірус.