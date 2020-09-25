Українка знову має бронзу

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення CAS щодо російських біатлоністок Ольги Вілухіної та Яни Романової.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Спортивний арбітражний суд (CAS) напередодні виніс вердикт у справі російських біатлоністок Ольги Вілухіної, Яни Романової та Ольги Зайцевої. Вілухіну і Романову повністю виправдали у справі про порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

Таким чином, Вілухіна знову стала срібним призером Олімпіади-2014 в спринті, а українка Віта Семеренко змушена повернутися на третє місце. Італійка Карін Обергофер, яка в тій гонці зайняла четверте місце, втратила статус призера Олімпійських ігор.

Після рішення CAS по Ользі Вілухіній Росія повернулася на друге місце в медальному заліку Олімпіади-2014. Україна - 20-а.