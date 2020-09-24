CAS виправдав російських біатлоністок у допінговій справі

Джерело - tass.ru.
Спортивний арбітражний суд (CAS) виправдав російських біатлоністок Ольгу Вілухіну і Яну Романову в справі про порушення антидопінгових правил на Олімпіаді-2014 в Сочі.
Про це повідомляє ТАСС.
При цьому суд лише частково задовольнив апеляцію дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Зайцевої. Її результати на Олімпіаді залишаться анульованими, але CAS скасував довічне відсторонення від участі в Іграх.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звинуватив спортсменок в причетності до допінг схем в Сочі-2014 і позбавив біатлоністок медалей.
На Іграх в Сочі Вілухіна завоювала срібло у спринті, після рішення CAS її результат повинен бути відновлений. Через дискваліфікацію Зайцевої жіночої збірної Росії не повернуть срібло, яке біатлоністки завоювали в естафетній гонці.
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