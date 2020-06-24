Чемпіон Європи залишив спорт через конфлікт з керівництвом федерації

Красімір Анєв пішов з біатлону

Лідер збірної Болгарії Красімір Анєв в 33 роки завершив кар'єру через розбіжності з президентом Федерації біатлону Болгарії Катериною Дафовські.

Про це заявив сам спортсмен.

"Терпів 7 років. У мене немає майбутнього з цим президентом федерації. Мені сказали, що або я працюю з новими тренерами, або завершую кар'єру", - заявив Анєв.

Анєв виступав в Кубку світу з 2006 року. Свою найкращу гонку на елітному рівні болгарин пробіг в 2015 році, коли зайняв четверте місце в мас-старті на етапі в Обергофі.

Анєв пішов з біатлону в статусі 10-кратного призера чемпіонатів Європи. У минулому році в Раубічах Красімір в індивідуальній гонці завоював своє єдине золото в кар'єрі.

Раніше, Підгрушна змінила тренера.