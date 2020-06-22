Капітан жіночої команди приступила до активної підготовки до сезону

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розпочала підготовку до сезону 2020/21.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Українка працює під керівництвом Олександра Кравченко.

Відзначається, що дане рішення погоджено з Федерацією біатлону України, а також головним тренером національної команди Юраєм Санітрою.

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Раніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявляв, що Підгрушна і ще одна представниця збірної України Юлія Джима висловили бажання готуватися до сезону з словенцем Урошом Велепцемом.