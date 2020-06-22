 Підгрушна змінила тренера | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна змінила тренера

Сьогодні 19:17 608 0
Капітан жіночої команди приступила до активної підготовки до сезону
Підгрушна змінила тренера
#Підгрушна

Джерело - xsport.ua.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розпочала підготовку до сезону 2020/21.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Українка працює під керівництвом Олександра Кравченко.

Відзначається, що дане рішення погоджено з Федерацією біатлону України, а також головним тренером національної команди Юраєм Санітрою.

Важливо: Підручний назвав свою ціль у біатлоні

Раніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявляв, що Підгрушна і ще одна представниця збірної України Юлія Джима висловили бажання готуватися до сезону з словенцем Урошом Велепцемом.

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