У новому сезоні відбудуться зміни у біатлоні

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про введення нового формату змагань в майбутньому сезоні 2020/2021.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Організаційний комітет запропонував знову ввести класичний стиль в якості обов'язкової техніки в самій традиційній, історичний дисципліни біатлону - індивідуальній гонці.

При схваленні національних федерацій на 14-му регулярному Конгресі IBU в Празі у вересні 2020 року, перші жіноча і чоловіча індивідуальні гонки Кубка світу сезону 2020/2021 можуть відбудуться вже класичним стилем.

Нагадаємо, російська біатлоністка заразилася коронавірусом.