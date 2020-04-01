Джерело - biathlon.com.ua.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про введення нового формату змагань в майбутньому сезоні 2020/2021.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Організаційний комітет запропонував знову ввести класичний стиль в якості обов'язкової техніки в самій традиційній, історичний дисципліни біатлону - індивідуальній гонці.
При схваленні національних федерацій на 14-му регулярному Конгресі IBU в Празі у вересні 2020 року, перші жіноча і чоловіча індивідуальні гонки Кубка світу сезону 2020/2021 можуть відбудуться вже класичним стилем.
Нагадаємо, російська біатлоністка заразилася коронавірусом.